Osasco vence; Bauru comemora

Sabe quando termina o jogo e os dois times saem de quadra satisfeitos?

Assim foi Osasco 3 x 0 Bauru.

Venceu aquele que errou menos e foi mais regular. Venceu quem teve o apoio de quase 3 mil pessoas véspera de natal. Venceu o time que viu as peças do banco funcionarem.

Luizomar de Moura e Marcos Kwiek escalaram o que hoje Osasco e Bauru têm de melhor.

Natália virou titular em Osasco. Mari e Priscila Rivera em Bauru.

Apenas o primeiro set retratou o equilíbrio tão esperado para a partida. Bauru abriu boa vantagem mas não conseguiu se sustentar na frente. O bloqueio de Osasco, com destaque para Natália, definiu o set.

Ali Luizomar de Moura já percebeu que não poderia contar com Paula.

Fez entrar a sérvia Bjelica que não saiu mais. Ela não saiu e Bauru não entrou mais no jogo. Uma sucessão de erros facilitou a vida de Osasco nos dois sets seguintes.

Dia de Natália.

A central de Osasco foi a melhor jogadora em quadra.

O resultado, merecido diga-se de passagem, deixa Osasco seguro na vice-liderança e único capaz de ameaçar o Rio.

Bauru não pode lamentar a derrota que estava dentro do script. Bauru não teve a mesma agressividade e confiança dos jogos anteriores. O time do interior paulista sai para as festas de fim de ano de cabeça erguida e comemorando o inédito quarto lugar após a disputa do primeiro turno.