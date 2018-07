Osasco, via patrocinador, abraça causa e salva vôlei de Araraquara

A Nestlé, que patrocina o vôlei em Osasco, vai garantir a continuidade do projeto em Araraquara.

A empresa se sensibilizou com a delicada situação financeira do clube e vai arcar com as despesas do mês de março para que Araraquara termine a participação na Superliga B.

Luizomar de Moura, técnico de Osasco, foi quem sensibilizou os diretores da empresa e participou diretamente da operação.

Além de pagar a conta, um amistoso entre os dois times está programado para terça-feira, dia 1º de março, às 19h, no ginásio Gigantão. Os ingressos vão custar R$ 10,00 e a renda ficará toda com Araraquara.

A Nestlé vai se manifestar oficialmente sobre o tema em breve.

A Uniara e a Lupo deixaram de patrocinar o vôlei de Araraquara. A técnica Sandra Leão usou a mídia e as redes sociais pedindo apoio para que o time, líder da Superliga B, não fosse obrigado a desistir da competição.

Fabiana, capitã da seleção, se manifestou publicamente e prestou apoio ao clube via Facebook.

Araraquara defende a invencibilidade contra Cascavel no sábado pela Superliga B.