Osasco x Osasco em Osasco

O adversário de Osasco logo mais não é o Flamengo.

Em condições normais, o time paulista teria obrigação de fazer 3 a 0. Acontece que o jogo do turno, quando passou aperto e fez 3 a 2, serve como alerta, embora o Flamengo esteja na rabeira da tabela.

Na atual conjuntura qualquer jogo tem sido complicado. E contra o rubro-negro a tendência é que não seja diferente.

Folia nem pensar.

Como se não bastasse as 3 derrotas seguidas, Osasco ainda busca a formação ideal quase no fim do returno. Ou buscava. Duvido muito que Luizomar de Moura ainda tenha coragem de insistir com Casanova no time titular.

Ana Bjelica é a melhor opção.

Única, diga-se passagem.

Vencer de maneira convincente para começar a recuperar a confiança visando Bauru no playoffs é tudo que Osasco precisa.

Se cada uma jogar 50% do que Jaqueline surpreendentemente tem feito, Osasco ganha por 3 a 0.

A torcida, a mais fanática e exigente do país, pode jogar contra ou a favor.

Dependerá delas em quadra.

Só delas.