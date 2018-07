Ouro no Rio, China consagra Ting Zhu e premia coragem de Lang Ping.

O Rio jamais saíra da memória do vitorioso vôlei chinês. A seleção brasileira muito menos. Foi a partir da virada contra o BRASIL nas quartas de final que a jovem e promissora China começou a escrever sua história na Olimpíada de 2016.

Aquele jogo marcou literalmente a virada das chinesas nos jogos olímpicos.

Desacredita pela campanha irregular na primeira fase, a China ressurgia pelas mãos de Ting Zhu. Quis o destino que fosse contra o BRASIL. Mais tarde talvez, não naquele doloroso momento, as jogadoras da seleção brasileira entenderiam que acabavam de ser eliminadas pela futura campeã olímpica.

A China ganhou confiança, consistência e coragem. Derrubou a Holanda e na decisão contra a Sérvia repetiu roteiro parecido com as quartas e as semifinais.

Inexperiente, o time da China sentiu a pressão de decidir a medalha de ouro e foi facilmente batido no primeiro set. A partir do segundo set a seleção reagiu, se impôs com uma naturalidade impressionante, soube sair dos momentos de adversidade e marcou 3 a 1 com autoridade.

Ting Zhu deixa o Rio consagrada como maior estrela do vôlei mundial na atualidade.

Não dá porém para deixar de enaltecer o excelente trabalho de Lang Ping.

Criticada por esconder o jogo e poupar as principais jogadoras na fase final do Grand Prix nos últimos dois anos, a técnica foi para o risco. Dava impressão de que iria falhar mas a seleção respondeu no limite no primeiro jogo eliminatório.

Lang Ping foi audaciosa, sempre precisa nas substituições, trocou várias peças durante a olimpíada, recuperou jogadoras que estavam mal fisicamente e deixadas de lado durante a preparação e tinha verdadeiramente o elenco nas mãos.

O ouro no Rio marcou a volta de Hui. A ponteira ficou mais de uma ano fora, passou por uma cirurgia no coração e retornou às quadras para ser campeã olímpica.

O pior ou o melhor ainda está por vir. A seleção da China é muito nova com média de idade baixíssima. Estourou, por méritos próprios, antes do previsto.

Lembro de um post publicado pelo blog há 2 meses dizendo que a China não estava um degrau apenas acima do BRASIL.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/china-nao-esta-um-degrau-acima-so-do-brasil/

A tendência é que domine o vôlei mundial por um bom tempo.

Lang Ping tem material de sobra nas mãos.