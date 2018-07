Palpite infeliz

Infeliz, precipitada e de extremo mau gosto a recente declaração de Franco, atual gerente de seleções do vôlei de praia.

Não lembra nem de longe a simplicidade e a maneira de pensar do jogador duas vezes campeão mundial, 4 vezes ganhador do Circuito Banco do Brasil entre os anos 90 e 2000 e que representou o BRASIL na Olimpíada de Atlanta em 1996.

Franco usou de menosprezo, com uma pitada de falta de respeito, quando sugere indiretamente que alguns atletas deveriam desistir do esporte e procurar outra profissão.

O ex-jogador esquece do passado, embora ainda prefira acreditar apenas em lapsos de memória.

A decisão da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, de diminuir as etapas do Circuito Brasileiro deve ser discutida com mais cautela. Ponto.

Os atletas poderiam aproveitar o duro golpe, unir forças e deixar a classe forte. Não existe voz ativa e a democracia, da maneira como a coisa foi comunicada, passa longe.

Até onde o blog pode apurar, todos os atletas, incluindo os que irão representar o país na olimpíada, sem exceção, foram contra. Mas ficou nisso.