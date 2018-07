Nanjing, CHINA.

A ausência da China na final do Grand Prix tira a possibilidade de Ting Zhu ser escolhida a MVP do Grand Prix. A FIVB, Federeração Internacional de Vôlei, dificilmente deixa de escolher entre as seleções que disputam o ouro a melhor jogadora da competição.

O blog apurou que apenas 3 concorrem ao prêmio: Paola Egonu, Tandara e Natália.

Qualquer escolha diferente é zebra.