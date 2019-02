‘Para o Praia a gente não perde’. Minas, o melhor do BRASIL, vira melhor da América.

Promessa feita é promessa cumprida.

O blog ouviu. Ninguém contou. ‘Para o Praia a gente não perde’.

Foi o que se escutou no vestiário do Minas antes do time entrar em quadra para a final contra o o Praia Clube. Dito e feito.

O Minas não teve dó.

Bateu e bateu muito no Praia novamente. A quarta vitória consecutiva, que deu ao Minas o Sul-Americano, foi talvez a mais fácil das últimas partidas entre os grandes rivais do estado.

3 a 0 com autoridade daquele que é disparado o melhor time do BRASIL e que agora ostenta também o título de melhor da América. Reflexo de uma equipe muito bem treinada, perfeita taticamente e que tem no conjunto o ponto forte.

O Minas não é imbatível e não conquistou ainda o principal objetivo da temporada que é a Superliga. Está no caminho. Se mantiver esse padrão, a seriedade e o comprometimento, irá finalmente sair da fila venha quem vier pela frente.

O Praia não é nem sombra da equipe campeã brasileira. O clima parece carregado e o grupo dá sinais de enorme fragilidade emocional, algo estranho para um elenco tão rodado e experiente.

Maior exemplo foram os 11 pontos seguidos no segundo set, comportamento de time pequeno. E foi mesmo o que parecia tamanha a disparidade. O entrosamento com Lloyd pesa. Não dá nem para culpar a presença de Michelle entre as titulares. Seria injusto responsabilizar a ponteira, embora fosse óbvio que ela não resolveria, como não resolveu o pouco tempo que esteve em quadra.

É bom o Praia mudar a postura e se resolver internamente. Caso contrário, o risco de cair antes da hora nos playoffs será grande.