Para quem duvidava, olha ele aí! Simon, de oposto, estreia com vitória na Itália.

Veni, vidi, vici é uma expressão em latim que significa vim, vi e venci. E o ditado se encaixa perfeitamente ao caso envolvendo a contratação de Simon pelo Lube Civitanova, da Itália.

O cubano avisou que deixaria o Cruzeiro, foi embora sem cerimônia, se apresentou, assinou por 2 anos, treinou e já estreou pelo Lube.

Simon atuou como oposto e marcou 16 pontos na vitória do Lube diante do Sieco Ortona, clube da Serie A2. Como o búlgaro Sokolov ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, o ex-jogador do Cruzeiro deve seguir jogando como oposto.

Leal começou no banco e saiu de quadra com 15 pontos.