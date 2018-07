Paraná ou Rio? Castro x Botafogo e Cascavel x Fluminense

É hoje.

O sábado foi só de alegria para o torcedor paranaense e de frustração para o carioca.

Castro e Cascavel empataram a série semifinal da Superliga B.

Entre as mulheres, Cascavel passou por cima do Fluminense. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o time das experientes Arlene e Flávia, marcou também 3 a 0.

Cascavel, se vencer, decide a Superliga B feminina contra Araraquara.

Entre os homens, o time de Castro devolveu a derrota sofrida para o Botafogo no jogo de ida e fez 3 a 0 com 29/27, 25/20 e 26/24.

O jogo entre Castro e Botafogo é ainda mais importante. Quem vencer o terceiro jogo garante vaga para a Superliga 2016/2017. O Sesi/Juvenil, que eliminou o São Bernardo, não pode disputar a competição.

Os dois jogos, Castro x Botafogo e Cascavel x Fluminense, acontecem às 17h do domingo.