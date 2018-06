Páscoa antecipada e chocolate do Rio na despedida do Minas.

O Minas perdeu tempo e viagem.

O Rio, de Bernardinho, é o primeiro finalista da Superliga. A vaga só poderá ser oficialmente confirmada no próximo sábado, véspera da Páscoa, quando o Minas certamente ganhará mais chocolate.

Deu a lógica na Jeunesse Arena.

O Minas, como antecipado, entrou em quadra derrotado.

Era óbvio que as jogadoras não conseguiriam recuperar o emocional depois do vexame no quarto set no primeiro jogo em Belo Horizonte. O resto, inclusive lá, foi apenas consequência do despreparo psicológico que culminou com os 3 a 0 na Barra.

Time medroso, desorientado, perdido em quadra e longe de honrar as tradições do Minas.

A falta de confiança era nítida.

Rosamaria foi estrategicamente escolhida como alvo pela torcida do Rio. Saiu zerada. O revezamento tão irritante quanto ineficaz de Rosa, Pri Daroit e Sonja não deu resultado.

Não deu e nem dará.

Não nessa temporada.

O Minas vai apenas cumprir tabela no fim de semana. O Rio agradece, se diverte, ganha sparring de luxo e treina com a cabeça na final.