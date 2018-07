Pasmem, o Cruzeiro ficou ainda mais forte

E o tiro saiu pela culatra.

Se a CBV, via ranking, tinha intenção de equilibrar a Superliga 2016/17, é bem provável que tenha que esperar mais uma edição.

O Cruzeiro, cirúrgico em quadra, foi pontual nas contratações e acertou em cheio nas peças de reposição.

Obrigado a se desfazer de William, Isac ou Wallace, o time celeste abriu mão do oposto, antigo desejo de Taubaté. Como se não bastasse, o clube paulista tirou também Éder do tetracampeão brasileiro.

Na moita, como manda o bom mineiro, o Cruzeiro foi se articulando nos bastidores.

Conforme o blog havia divulgado há 10 dias, o cubano Simón estava apalavrado.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/cruzeiro-teria-acerto-com-cubano-robertlandy-simon/

Só depois o Cruzeiro se manifestaria de forma oficial.

O mesmo aconteceu com Evandro, bancado pela coluna uma semana depois, e recentemente confirmado pela diretoria do clube.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/cruzeiro-contra-ataca-e-deve-anunciar-evandro/

Dito e feito.

É louvável que Taubaté se reforce. É interessante o repatriamento de Bruno e Lucão pelo Sesi e que Campinas lute para manter a base vice-campeã.

Acontece que não se monta uma estrutura de um dia para o outro. O profissionalismo impera no Cruzeiro.

Isso sem contar, aliás contando sim, com a parte física. Não lembro honestamente a última vez que o time entrou em quadra desfalcado por contusão. Nada é por acaso.

E a base?

Pedrão, Alan e o retorno de Kadu, emprestado para Montes Claros.

A filosofia de trabalho, a execução diária e mais o planejamento fazem toda a diferença.

Primeiro veio a renovação de Marcelo Mendez. Ponto 1.

Depois vieram Leal e William e no embalo Isac, Filipe e o líbero Serginho. Pronto.

Sabe o que isso significa na prática?

Que nada vai mudar.

O Cruzeiro, por incrível que possa parecer, ficou ainda mais forte.

Simón não é melhor do que Éder. Simón, com o devido respeito que Éder mereça, é muito melhor, mais completo e mais versátil, termo da moda, do que o ex-central do Cruzeiro.

A questão de Wallace é bem discutível. Evandro pode estar um degrau abaixo do titular da seleção. Pode.

Evandro porém é um oposto de ótimas qualidades, rodado, forte fisicamente, experiente e que certamente vai render muito nas mãos de William.

Esse talvez seja o X da questão.

As mãos.

Wallace, de virtudes indiscutíveis, terá que lutar contra o entrosamento em Taubaté, se adaptar, o que não é difícil, as mãos de Rapha e principalmente ao ambiente, essa a tarefa mais ingrata.

O Cruzeiro era a segunda casa de Wallace.

A conclusão que se chega é que era bom ficou ainda melhor.