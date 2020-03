Pau que dá em Chico dá em Francisco: Sérgio Negrão cai no Pinheiros

Seria cômico se não fosse trágico.

O vôlei do Pinheiros definitivamente não é levado a sério.

A notícia da demissão de Sérgio Negrão não causa nenhuma surpresa. A maneira como foi demitido idem. O Pinheiros não ganhou nada em 2 anos. Só andou para trás desde a chegada dele, ou seja, já vai tarde.

O que chama atenção é o que vem ou quem vem por aí.

Em maio de 2018 Sérgio assumiu o clube e pouco tempo depois detonou Paulo de Tarso que havia, segundo consta, se desentendido com Wagão, antecessor.

Sérgio Negrão acaba provando do mesmo veneno.

O blog teve acesso a mensagem enviada ao grupo de jogadoras confirmando a demissão:

‘Com efetividade a partir de hoje, realizamos uma alteração na nossa comissão técnica com o desligamento do Sérgio Negrão, a quem deixo minhas recomendações e o desejo de sucesso nas futuras empreitadas, e nomear o Reinaldo Bacilielli como novo treinador de nossa equipe adulta, ao qual desejo todo o sucesso nos novos desafios’.

Só que Reinaldo Bacilielli, ex-assistente de Sérgio está longe de ser unanimidade. Decisão que mostra o quanto o vôlei do clube está sem comando, completamente perdido e sofrendo com redemoinho.

Até onde o blog chegou, Bacilielli não tinha bom relacionamento com as atletas que defenderam o time na temporada que terminou. Algumas que procuraram o blog para detonar o caso e disseram que não permanecerão no Pinheiros, se for interesse da direção, por causa da efetivação do mesmo.