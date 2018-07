Paula Pequeno, bicampeã olímpica, treina em Osasco e pode voltar ao clube 10 anos depois.

Aos 36 anos, a bicampeã olímpica Paula Pequeno pode estar voltando para Osasco.

O blog apurou que a jogadora vem mantendo a forma física e inclusive treinando com as atletas contratadas oficialmente para a próxima temporada.

Portanto, não será surpresa se Paula permanecer em Osasco.

O clube busca recursos financeiros para viabilizar acordo que não parece distante. Há interesse das duas partes o que facilita a negociação.

Se a coisa for oficializada, Paula voltará ao clube praticamente 10 anos depois de sair para o vôlei da Rússia em 2009.

Ela passou ainda pela Turquia, fez parte do projeto extinto do Vôlei Futuro de Araçatuba, fez 4 temporadas no ‘penetra’ Brasília e estava em Bauru.