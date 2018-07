Paula Pequeno cada vez mais perto de Bauru

Só uma grande zebra pode tirar Paula Pequeno do caminho de Bauru.

O blog apurou que as negociações entre as duas partes avançaram e a tendência é que no máximo até o fim da semana a jogadora acerte financeiramente com o clube do interior paulista.

Paula, campeã olímpica em 2008, foi um dos destaques do ‘penetra’ Brasília na última Superliga.

O blog noticiou o interesse de Bauru na contratação de Paula há quase 1 mês.

Paula Pequeno tem 35 anos e desde 2013 estava em Brasília.

Ela voltaria ao vôlei paulista após 5 anos quando passou pelo extinto Araçatuba. Ela tem passagens pela Rússia e Turquia. Nada porém que se compare ao sucesso obtido com a camisa de Osasco durante quase 10 anos.