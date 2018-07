Paula Pequeno sugere Bauru em outro patamar

A chegada de Paula Pequeno, noticiada em primeira mão pelo blog no sábado passado, poderá ser um divisor de águas em Bauru.

Se a Paula que desembarcar na cidade for a mesma que jogou a temporada passada em Brasília, o clube tem tudo para subir mais um degrau e incomodar ainda mais os grandes.

A jogadora fez uma Superliga de alto nível e se recuperou fisicamente em relação ao ano anterior.

Tecnicamente é acima da média. Passa e bloqueia bem. Aos 35 anos, precisa de cuidados naturais e é óbvio que não pode ser exigida como uma juvenil. Não será.

Problema e dos bons para o competente Marcos Kwiek.

Paula e Martinez, se vier mesmo da República Dominicana, de pontas, Valquíria e Andressa de centrais, Juma e Helô na saída e Brenda de líbero. Assim será Bauru.

O treinador terá ainda opções bem razoáveis no banco.

Bauru, no papel, não fica atrás de Barueri. A tendência é que brigue de igual para igual com o Osasco atual, leia-se sem as possíveis gringas, e Minas.

O campeonato paulista será um ótimo teste e servirá como parâmetro.

Nunca, desde que chegou da Superliga B, Bauru esteve tão forte.