Paulo de Tarso, ex-Pinheiros, chegou a ser apresentado ao elenco de Valinhos

O amadorismo não tem fim no vôlei de Valinhos.

Demitido e readmitido no mesmo dia, André Rosendo conta com o apoio da maior parte do elenco, exceção de Mari Capovilla, ainda afastada e sem jogar, e Yael, levantadora argentina.

O blog apurou que o presidente do clube, Osvaldo Seratine, foi contra a permanência do treinador e aprovou a contratação de Paulo de Tarso, ex-Pinheiros.

Segundo o blog, Paulo esteve em Valinhos na semana passada e foi apresentado ao elenco como novo técnico.

Pressionado pela maior parte do elenco, Osvaldo Seratine foi obrigado a voltar atrás e manter André. Isolado, o dirigente não quis responder ao blog sobre a situação financeira do clube.