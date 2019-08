Pedido de dispensa ameaça futuro de Tandara na seleção brasileira

Tandara está fora do Sul-Americano e ameaçada para Copa do Mundo

Conforme o blog havia noticiado, a jogadora pediu dispensa da competição para resolver problemas particulares. Tandara se separou recentemente do ex-jogador Cléber.

José Roberto Guimarães estava irredutível, mas acabou cedendo e deixou a atleta fora da lista final. Sheilla e Lorenne serão as opostas do BRASIL na competição.

Só que a decisão de não jogar o torneio pode custar caro e ameaça o futuro dela na seleção brasileira. A decisão desagradou a comissão técnica. O blog apurou que Tandara não é nome certo na relação do técnico para a disputa da Copa do Mundo do Japão em meados de setembro.

A atleta treina no Rio de Janeiro sob comando de Bernardinho buscando entrar em forma e se recuperar fisicamente.