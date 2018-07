Pesadelo confirmado: Rússia é campeã em Berlim e se classifica para a Olimpíada

A Rússia, algoz da seleção brasileira masculina em Londres 2012, está classificada para os jogos olímpicos do Rio.

Os russos derrotaram a França na final do pré-olímpico europeu em Berlim, Alemanha, por 3 a 1, conquistaram a vaga e o título do torneio.

A Rússia irá brigar pelo bicampeonato em 2016.

Na decisão a França abriu 1 a 0 com enorme e surpreendente facilidade fazendo 25/14 dando impressão que passaria por cima da Rússia. Só impressão.

A tradição e a camisa russa falaram mais alto.

A Rússia, a partir da vitória por 25/23 no segundo set, tomou conta do jogo, fez 26/16 no terceiro e matou a partida com 25/21 no quarto set.

Mikhailov foi o nome do jogo e maior pontuador da Rússia.

A França, atual campeã da Liga Mundial, terá nova chance no pré-olímpico mundial do Japão em maio.

BRASIL, Itália, Estados Unidos, Argentina e Rússia são as 5 seleções já garantidas na olimpíada.