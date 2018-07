Piccinini é cortada e Itália define grupo para o pré-olímpico da Turquia

Marco Bonitta, técnico da Itália, definiu as 14 jogadoras que irão representar o país no pré-olímpico da Turquia.

O treinador cortou a veterana Francesca Piccinini e a experiente oposta Ortolani. A ex-jogadora de Osasco, Caterina Bosetti, também está fora.

Bonitta levará as levantadoras Francesca Ferretti, do Modena, e Alessia Orro.

Nadia Centoni, do Galatasaray, e Valentina Diouf são as opostas. Cristina Chirichella, Danesi e Martina Guiggi serão as centrais.

Lucia Bosetti, Antonella Del Core, Paola Egonu, Anastasia Guerra e Alessia Gennari foram as 5 ponteiras escolhidas. Fecham a lista as líberos Monica De Gennaro e Stefania Sansonna.

O pré-olímpico será disputado em Ankara, na Turquia, entre 4 e 9 de janeiro.

O campeão garante vaga na Olimpíada. O vice-campeão e o terceiro colocado ainda terão nova oportunidade no pré-olímpico mundial em maio no Japão.