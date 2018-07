Piccinini, musa italiana, não é relacionada para o Grand Prix

Francesca Piccinini, musa italiana, está fora do Grand Prix.

A jogadora não aparece na lista de 16 jogadoras divulgada pelo técnico Marco Bonitta.

Além de Piccini, as experientes Lo Bianco e Carolina Costagrande, que fizeram parte da seleção quarta colocada no mundial de 2014, também foram esquecidas.

Estão relacionadas as levantadoras Malinov e Orro, as opostas Diouf e Sorokaite, as centrais Arriguetti, Chirichella, Folie e Guiggi.

Serão ao todos 6 ponteiras: Lucia e Caterina Bosetti, Gennari, Sylla, Tirozzi e Egonu.

Completam a lista as líberos De Gennaro e Sansonna.

A Itália estreia no Grand Prix dia 3 de julho contra os Estados Unidos em Ankara na Turquia.

No dia seguinte as italianas pegam a Bélgica e fecham a primeira etapa contra as donas da casa no domingo dia 5.