Piccinini se aposentou ou foi aposentada na Itália?

A decisão de Marco Bonitta de não relacionar Francesca Piccinini para o Grand Prix levantou uma grande polêmica na Itália.

Insatisfeita e se sentindo desprestigiada, a jogadora anunciou que não jogará mais pela seleção.

Piccinini, que fez parte do grupo que conquistou a vaga olímpica no Japão, ainda tinha esperança de se despedir nos jogos olímpicos do Rio.

A atleta no entanto usou as redes sociais para comunicar a decisão de deixar de jogar pela Itália alegando que as escolhas do técnico não correspondiam com suas expectativas.

Marco Bonitta, pressionado, agradeceu o empenho e a dedicação da jogadora. Afirmou que ‘Piccinini é verdadeira, transparente e sincera’.

A mídia italiana se divide.

Campeã mundial em 2002, Piccinini tem 37 anos e jogava na seleção desde os 16.

Bonitta terá as levantadoras Cambi, Malinov e Orro. As opostas serão Centoni, Diouf e Ortolani.

Chirichella, Danesi, Guiggi e Melandri são as centrais. Del Core, Egonu, Gennari, Guerra e Sylla as atacantes e De Gennaro, Sirressi e Spirito as líberos.