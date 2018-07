Picinin continua brincando e Sesi segue apanhando

Não poderia ter sido pior a primeira rodada da Superliga Feminina em 2017. Dois jogos muito fracos tecnicamente e com resultados absolutamente previsíveis.

Valinhos e Sesi caminham a passos largos para o rebaixamento. Não escapam. Rodada a rodada os dois se isolam cada vez mais entre os dois últimos. A questão aqui é saber quem ficará com a lanterna.

Ricardo Picinin segue testando a paciência do torcedor de Uberlândia. O técnico, mesmo com Alix recuperada, quase deixou escapar um set, assim como já fizera na estreia da competição, ao deixar a norte-americana no banco.

Papo furado esse de que a jogadora ainda ‘não está 100%’. Se entrou e jogou dois sets poderia muito bem ter atuado desde o início.

Nem tudo é notícia ruim. A recuperação dela deixa o Praia livre da ameaça de Ellen que fez 1 ponto contra Valinhos.

É duro.

Em Rio do Sul, Pedro Casteli não poderia ter escolhido adversário melhor para estrear no comando do time catarinense. Sem a possibilidade de pegar Valinhos, sparring em Uberlândia, sobrou o Sesi.

3 a 0 com aperto no terceiro set. Resultado que deixa Rio do Sul ainda com a possibilidade de sonhar com os playoffs.

Já o Sesi, com os dias contados, segue apanhando mais que tapete em dia de faxina.