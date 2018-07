Picinin na corda bamba e Alix é mais uma que deixa o Praia Clube

O fim de semana foi de despedida no Praia.

A norte-americana Alix usou as redes sociais para agradecer as duas temporadas que vestiu a camisa do clube mineiro deixando claro que não irá renovar contrato.

Se vai ficar ou não no BRASIL é outra questão.

E as mudanças não devem para por aí.

Claudinha terá sua situação discutida em breve. O Praia, conforme o blog antecipou, procurou o empresário da levantadora Macris, o ex-jogador Toaldo, durante os playoffs. A coisa não evoluiu. Ainda.

Se não conseguir êxito nas negociações Claudinha pode até ficar, mas não é a primeira opção.

A líbero Tássia é outra que só fica se Suellen, hoje na Itália, não acertar.

A situação do técnico Ricardo Picinin é delicada.

Uma corrente no clube defende a demissão do treinador que teria ‘perdido a mão’ após a derrota para o Rio, como time reserva, no returno.

Por outro lado parte da diretoria acredita que as contusões atrapalharam o trabalho de Picinin e interferiram diretamente no rendimento do time na temporada, preferindo dessa forma não responsabilizar somente o técnico pelo fracasso.

O nome de Wagão, ex-Pinheiros, é o mais comentado em Uberlândia.

A cobrança por parte dos investidores é grande e pode sobrar para gente graúda.

O Praia ficou pelo caminho e foi o time que mais investiu para a temporada superando em números Osasco, Minas e Rio.