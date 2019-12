Pilha gasta e não recarregável

Convidado para o mundial, o Praia Clube investiu pesado, viajou com novo patrocinador e esperançoso.

Expectativa essa frustrada em apenas dois jogos, suficiente para a eliminação ainda na primeira fase da competição em Shaoxing, na China.

E a melancólica participação do Praia Clube terminaria com mais uma derrota. E de novo por 3 sets a 0, agora para o Novara, da Itália, resultado que deixou o time na última colocação do grupo com 1 ponto em 9 disputados.

Jogo em que o Praia entrou em quadra sem a pilha necessária e motivação.

Martinez, destaque na véspera, foi uma negação. O sistema defensivo idem, assim como o passe. No terceiro set, com o jogo perdido, Paulo Coco chutou o pau da barraca e lançou um bando de reservas que evidentemente não conseguiram reverter o quadro.

O Novara é um time bem treinado, equilibrado nos fundamentos e joga em outro patamar. Mas o Praia poderia ter resistido mais.