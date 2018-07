Pinheiros ganha no grito. Osasco ganha na bola e do apito.

Os métodos usados pelo polêmico Paulo de Tarso são pra lá de discutíveis.

Não creio porém que o técnico do Pinheiros tenha passado para as jogadoras que o time possa ganhar de alguém no grito.

Mas é essa sensação no entanto que fica a cada partida. Contra Osasco não foi diferente. Aliás, já tinha sido assim na final do campeonato paulista.

Gritar a cada ponto conquistado é normal e faz parte do esporte. No Pinheiros a coisa é exagerada. É diferente.

Bárbara nesse quesito é imbatível. Trata-se até de uma jogadora interessante, com razoável potencial e que sobra no elenco limitado do Pinheiros. Mas não é só ela.

A maioria das atletas, com raríssimas exceções, acompanha o comportamento de Bárbara.

Gritos que na prática só devem servir como fator motivacional interno e mexer com o adversário.

Era natural, embora nunca seja o ideal, que Osasco entrasse relaxado, ainda mais tratando-se do Pinheiros como adversário. Velho e conhecido freguês.

Só que Osasco entrou devagar demais e quando acordou para o jogo o primeiro set estava perdido.

O susto fez Osasco reagir, jogar, virar com tranquilidade e fazer 3 a 1.

Não foi preciso ser brilhante.

Bastou ter um pouco de seriedade, concentração e principalmente paciência para superar os erros e a má arbitragem dos paulistas Edivaldo Vitor e Danilo de Toledo.