Pizza e carta branca aos maus pagadores na Superliga

É cada vez mais compreensível, embora não menos revoltante, a decisão de jovens talentos deixarem o BRASIL.

Impressionante a incompetência e falta de profissionalismo daqueles que dirigem o vôlei brasileiro. A decisão de aceitar a inscrição do Corinthians/Guarulhos, ou ex-Corinthians/Guarulhos na Superliga C é um soco na boca do estômago dos atletas que levaram calote e que não receberam pelo trabalho executado.

Os jogadores foram inocentes úteis. Foram não, ainda são.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, incentiva diretamente os maus pagadores e dá carta branca para que novos casos semelhantes aconteçam, uma vez que não existe punição aos infratores.

A cláusula no regulamento, onde os clubes devem apresentar documento de quitação de débitos com os atletas, o tal fair play financeiro, foi ignorada. Quem deve, vai jogar normalmente a terceira divisão.

A CBV alega que como o caso está na justiça deve aceitar a inscrição até que o processo se encerre, ou seja, pizza, até porque o caso pode demorar anos, no ritmo da justiça brasileira.

Pior que isso é constatar a desunião entre a classe dos jogadores de vôlei.

Se houvesse respeito e solidariedade, ninguém aceitaria o convite dos clubes devedores e não é o que se vê.

Segundo consta, Felipe Mariano, por exemplo, ex-jogadora do Corinthians/Guarulhos, aceitou jogar a Superliga C. O experiente Sandro, que já teve der visto outras situações semelhantes, está dentro. Bruno Feliciano, que saiu de Caramuru, outro mau pagador, trocou de casa.

Não dá para levar isso a sério.