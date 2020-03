Pobre voleibol brasileiro: medo de calote e saúde financeira em primeiro lugar

O que não tem remédio, remediado está.

Não tem produto para ser entregue.

Simples.

Acabou.

O blog apurou que os clubes que votaram contra o cancelamento imediato da competição temem que os patrocinadores não honrem os compromissos assinados. Assim, como se fora uma espécie de satisfação aos patrões, optaram em adiar a decisão de encerrar a competição.

A atitude, pequena e sórdida, pensando apenas no lado financeiro e não na saúde dos atletas, é um desrespeito com as vítimas e os que estão hospitalizados por conta do coronavírus. E mais. Mostra o quanto determinados profissionais vivem alienados do mundo e simplesmente ignoram o drama do coronavírus.

Não é questão de otimismo e não pensar positivo.

É realidade. A tendência, infelizmente, é que casos aumentem, seguindo a linha mundial, até 20 de abril.

Se o fim é inevitável não tem porque ficar adiando.

Era a hora da CBV deixar de lado a democracia, os votos ou seja lá o que for, e assumir postura de entidade que pensando exclusivamente no bem-estar dos jogadores, técnicos e familiares.

Mas não.

Às vezes, o seu maior inimigo pode estar no espelho.