Pode cravar: Sheilla nos Estados Unidos

A bicampeã olímpica Sheilla será uma das estrelas da Liga Profissional dos Estados Unidos.

A jogadora embarca no fim do ano.

O blog confirmou a informação com um dos diretores do New York City FC. O presidente do clube, Jon Patricof, é um dos fundadores da Athletes Unlimited, empresa responsável pela criação da Liga.

Sheilla foi convidada e aceitou.

Nomes como Jordan Larson, Akinradewo e Karsta Lowe jogarão a primeira edição da competição em 2021. O técnico da seleção feminina dos Estados Unidos, Karch Liraly, atua como consultor.

O estado do Nebraska é um dos cotados para sediar o evento.

A tendência é que a Liga comece a ser disputada na primeira quinzena de fevereiro e termine no fim de março.