Polônia, Alemanha e Rússia estão dentro; França quase lá

Só uma derrota por 3 a 0 e com grande diferença de pontos poderá tirar a França das semifinais do pré-olímpico masculino.

A França derrotou a Finlândia por 3 a 0 e soma 6 pontos. A Rússia derrotou a Bulgária mais cedo e também tem 6 mas não jogam mais.

A Bulgária, com uma vitória e uma derrota, precisa vencer a França por 3 a 0 na última rodada da primeira fase do grupo B e abrir grande diferença de pontos. Mesmo assim será preciso fazer contas para saber, caso o resultado aconteça, a seleção segunda colocada no grupo.

Se ganhar, a França será primeira.

A Rússia está classificada e provavelmente será segunda colocada.

Polônia e Alemanha, classificadas, disputam o primeiro lugar do grupo A. Só assim serão definidos os confrontos das semifinais.

Apenas o campeão estará na olimpíada do Rio.

Segundo e terceiro colocados ainda terão o pré-olímpico mundial do Japão.