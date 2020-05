Polônia, bicampeã mundial, controla pandemia, é convocada e anuncia volta aos treinos

A Polônia saiu na frente.

De novo.

Bicampeã do mundo, a seleção masculina foi convocada e irá se apresentar ao técnico Vital Heynen no início de junho em Spala, cidade do centro olímpico de treinamento.

É o primeiro país que retornará aos treinos.

A decisão do governo polonês deixa claro que a Polônia superou a pandemia de coronavírus.

O otimismo por lá é tão grande que a federação não descarta a possibilidade de realizar amistosos no segundo semestre. Os critérios, se for o caso, para a escolha dos adversários serão minuciosamente estudados.

O treinador Vital Heynen não quer perder o que resta de 2020. Com o cancelamento da VNL, essa é a única alternativa para manter o grupo em atividade.