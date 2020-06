Pode cravar: Bruna Honório está deixando o BRASIL.

A ex-jogadora do Minas irá jogar a próxima temporada na Polônia.

Até onde o blog chegou, o Radom, é o provável destino dela. Será a primeira experiência da atleta no exterior.

Bruna, que completará 31 anos em julho, passou as duas últimas temporadas no Minas. Por opção do clube, o contrato não foi renovado.