Polônia, França, Rússia e Sérvia. Quem ficará fora da Olimpíada?

Não haverá espaço para todas as seleções.

A Itália, classificada na Copa do Mundo, já carimbou o passaporte para o Rio de Janeiro.

Hoje Berlim abre a porta para eles.

A cidade alemã receberá o pré-olímpico europeu masculino entre 5 e 10 de janeiro.

O regulamento da competição é basicamente o mesmo do feminino com 8 seleções divididas em 2 grupos de 4.

O grupo A tem a Alemanha, Bélgica, Sérvia e Polônia.

O grupo B conta com a Rússia, Finlândia, Bulgária e França.

Apenas o campeão garante vaga nos jogos olímpicos do Rio em 2016.

Diante do equilíbrio e da grandeza do evento, seleções de enorme tradição no cenário mundial devem ficar de fora da Olimpíada.

Ngapeth, Kurek, Atanasijevic, Mikhailov, entre tantos, são algumas das atrações que vão passar por Berlim.

Segundo e terceiro colocados na Alemanha ainda terão outra oportunidade no pré-olímpico mundial em maio.

Certo é que entre Polônia, campeã do mundo, França, campeã da Liga Mundial, Rússia, campeã olímpica, e Sérvia, alguém ficará fora.