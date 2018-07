Polônia, Rússia e França avançam direto para as quartas de final do Europeu.

Itália e França fizeram o melhor jogo do Campeonato Europeu masculino.

Mesmo jogando em Turim e contanto com o apoio da fanática torcida, os italianos perderam por 3 a 2.

A Itália abriu 2 a 0 com 25/23 e 25/21. A França, comandada por Earvin Ngapeth reagiu com 25/19 e 25/17. No tie break, os franceces levaram a melhor e fecharam com 15/13.

O resultado deu a França mais 2 pontos e a liderança do grupo B com 8 pontos. A Itália parou nos 7 e vai jogar as oitavas de final. A França passa direto e aguarda o adversário nas quartas.

A Polônia chegou aos 100% ao derrotar a Bielorrússia em Varna, na Bulgária, por 3 a 0, e também está nas quartas. A Bélgica ficou com a segunda vaga do grupo C.

A última rodada da fase de classificação marcou o clássico entre Rússia e Sérvia em Busto Arsizio, na Itália.

Os russos ganharam por 3 a 1, somaram 3 vitórias e avançaram para as quartas diretamente. A Sérvia, com 5 e duas vitórias, ainda respira e jogará pelas oitavas de final.

Bulgária e Holanda se classificaram pelo grupo A.