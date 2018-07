Polônia, Rússia, Estados Unidos e Itália brigam por duas vagas na Copa do Mundo

Agora é com eles.

A Copa do Mundo de vôlei masculino será disputada entre os dias 8 e 23 de setembro. A competição terá exatamente o mesmo formato do torneio feminino que terminou recentemente com a conquista da China e a classificação da Sérvia.

12 seleções se enfrentam e as duas que somarem mais vitórias carimbam o passaporte para a Olimpíada do Rio.

Polônia, Rússia, Itália e Estados Unidos são os favoritos. Os demais como Argentina, Austrália, Canadá, Egito, Irã, Japão e Tunísia são apenas coadjuvantes.

A Polônia, prata em 2011, mudou pouco e manteve a base campeã mundial.

Após o fracasso na Liga Mundial em 2015, a Rússia trocou o treinador, trouxe o campeão olímpico Vladimir Alekno e aposta na experiência do veterano Sergey Tetyukhin.

A Itália, ouro em 1995, também vem de cara nova no banco, com Gianlorenzo Blengini, e dentro de quadra com a presença do cubano naturalizado Juantonera. Em tese está mais forte.

Os Estados Unidos correm por fora e não podem ser descartados em hipótese alguma.

A primeira rodada em Hamamatsu marca 3 jogos: Argentina x Irã, Rússia x Venezuela e Polônia x Tunísia.

Na cidade de Hiroshima jogarão Japão x Egito, Canadá x Itália e Estados Unidos x Austrália.

Na segunda rodada a Copa do Mundo já reserva o primeiro grande clássico. Rússia e Polônia, jogo cercado de muita rivalidade e história, se enfrentam em Hamamatsu.