Polônia vence Japão e mantém 100%. França bate Irã e é vice-líder

Polônia e França estão cada vez mais perto dos jogos olímpicos do Rio.

É apenas questão de tempo. Matematicamente as duas seleções ainda não estão classificadas.

Após 3 rodadas disputadas, a Polônia é a única invicta no pré-olímpico mundial do Japão.

Os poloneses mantiveram os 100% de aproveitamento ao derrotarem os donos da casa em Tóquio por 3 a 0, parciais de 25/22, 25/16 e 25/23. Os atuais campeões do mundo somam 7 pontos e 3 vitórias.

A França se recuperou da derrota na última partida e venceu sem dificuldades o Irã também por 3 a 0. Os franceses somam os mesmos 7 pontos da Polônia e ocupam a vice-liderança.

O resultado negativo custou caro ao Irã que perdeu a invencibilidade e caiu para quarto lugar com 5 pontos.

A China, quer fez 3 a 0 na Venezuela, é terceiro com 6.

O Canadá suou para passar pela Austrália no tie-break e mantém as esperanças de classificação com 4 pontos.

Os próximos jogos devem mexer na classificação envolvendo China, Irã e Canadá.

A Polônia enfrenta a China, a França encara a Austrália, o Canadá pega a Venezuela e o Japão joga diante do Irã.

Os 3 primeiros colocados e o melhor asiático estarão na Olimpíada.