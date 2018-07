Polônia vira e vence Rússia no primeiro clássico da Copa do Mundo

Como era de se esperar, Polônia e Rússia fizeram o melhor jogo da segunda rodada da Copa do Mundo.

Um dos maiores clássicos do vôlei mundial foi jogado em Hamamatsu e terminou com a vitória da Polônia de virada por 3 sets a 1 com parciais de 26/28, 27/25, 25/19 e 25/22.

Bartosz Kurek, com 25 pontos, foi decisivo para os poloneses e disparado o nome do jogo. Desequilibrou nos momentos decisivos da partida. Atuação impecável.

A Argentina evitou a zebra em Hamamatsu.

A boa e perigosa seleção de Julio Velasco abriu 1 a 0 diante da Venezuela, levou a virada e ganhou no limite por 15/10 no tie-break somando mais 2 pontos e alcançando a segunda vitória.

Os Estados Unidos enfrentaram ginásio lotado, pressão da torcida e deixaram escapar um set na vitória de 3 a 1 contra o Japão em Hiroshima. Os norte-americanos chegaram aos 6 pontos e duas vitórias.

O Canadá, derrotado pelo BRASIL recentemente em amistosos, mostrou que não vai longe e ganhou a primeira fazendo 3 a 2 na modesta seleção do Egito.

Jogando em Hiroshima, a Itália conseguiu a segunda vitória ao derrotar com facilidade a Austrália por 3 a 0. Juantonera, cubano naturalizado, foi o maior pontuador com 10 pontos.

Ainda em Hamamatsu em jogo de coadjuvantes, o Irã bateu a Tunísia por 3 a 1.