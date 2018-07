Por que ainda não jogam as melhores em Osasco?

O resultado de 3 a 0 foi o que menos importou no jogo-treino de Osasco contra Valinhos.

Não dava mesmo para esperar outro placar, muito embora o primeiro set tenha sido equilibrado e resolvido apenas em 25/23.

Osasco, se ainda quiser sonhar em ser primeiro colocado na classificação após o segundo turno, terá que derrotar o Rio de Janeiro na sexta-feira, dia 18.

A diferença hoje, ainda com o primeiro turno em andamento, não é pequena. 4 pontos separam os maiores rivais do vôlei feminino do BRASIL.

A missão pelo que Osasco (não) vem jogando será complicada.

Escalar as melhores jogadoras seria o primeiro passo. A decisão especificamente nesse caso está nas mãos deLuizomar de Moura. Aí é que mora o perigo. O segundo seria dizer não ao rodízio.

O treinador teve 10 jogos para definir o time titular e não parece muito convicto.

Carcaces pode ter sido a maior pontuadora contra Valinhos mas não convence. Está devendo contra os grandes. Lise idem. Gabi já foi mais regular.

Ivna, não é de hoje, merece ser titular. Suelle quase não foi aproveitada e é mais completa e útil ao time do que Gabi ou Carcaces.

Osasco não pode e nem deve levar em consideração os números contra Valinhos.

O jogo contra o Rio vai mostrar até onde esse time pode chegar.