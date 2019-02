Por que o Minas é hoje o melhor time do BRASIL?

Para o Minas, ganhar do Praia numa final de campeonato tem um significado muito maior do que a própria conquista da Copa Brasil.

Título que dá ao ganhador apenas o direito de disputar a Supercopa.

Vencer o Praia, não.

Algo que voltou a virar rotina no Minas depois de um longo e tenebroso período apanhando do adversário que acabaria por circunstâncias óbvias virando o principal rival na última década.

O Minas não se tornou o melhor time do BRASIL por acaso.

O clube repôs rápido a perda do patrocinador na temporada passada, foi ousado no mercado e fez contratações pontuais.Não só se reforçou como tirou força do Rio, por exemplo, ao trazer Gabizinha.

E não foi só isso.

Manteve a base.

A boa estrutura do clube, aliada ao elogiável planejamento da comissão técnica, foi fundamental para conseguir fazer algumas jogadoras veteranas, como Carol Gattaz, jogar em alto nível.

O Minas deu carinho, cuidou, tratou e soube usar Natália quando preciso.

Houve divisão de responsabilidade em quadra mesmo com as estrelas fora e o padrão de jogo sempre mantido independentemente de quem estivesse jogando.

Mara, reserva boa parte da temporada, é o maior exemplo. Entrou e o Minas foi o mesmo.

Macris virou realidade, Gabizinha ressurgiu, Léia reagiu e até Bruna, que era olhada sob desconfiança por parte da torcida, respondeu apesar de Lavarini remar contra.

É lógico que o treinador italiano tem seus méritos.

Seria incoerente dizer o contrário. Só que Copa Brasil e Mineiro, um jogo só, são competições com estilos completamente diferentes da Superliga, maior desafio do Minas.

É preciso frear a empolgação e não dá para cravar ainda que ele tenha aprovado.

No mata-mata a coisa funcionou.