Por que Osasco x Rio é diferente?

É hoje.

A partida mais esperada da Superliga Feminina acontecerá logo mais em Osasco. Uma prévia da final.

Não considero, diferente da maioria, Osasco e Rio o maior clássico do vôlei feminino mundial. No BRASIL não existe comparação.

Nenhum jogo, inclusive do masculino, é cercado de tanta rivalidade. Mais de uma década de partidas históricas, títulos para os dois lados e polêmicas.

Não existe amistoso.

O fanático torcedor de Osasco chega ao ponto de dizer que prefere vencer o Rio do que ser campeão.

De fato ganhar do adversário quando esses dois se cruzam tem sentimento de título.

Poucas jogadoras já sentiram o sabor de estar dos dois lados. Dani Lins sabe bem do que estamos falando. Pena que Natália e Thaísa não estejam mais no BRASIL

Tandara tem noção da responsabilidade que terá.

Sempre tem a primeira vez. Paula, por exemplo, vai sentir esse sabor logo mais. As gringas idem. Anne do Rio e as sérvias de Osasco.

Essas precisam entender que não se trata de um jogo qualquer. Toda e qualquer ação tem uma reação gigante.

Osasco e Rio pode consagrar. É um teste e tanto.

Larga na frente quem conhece literalmente essa rivalidade como Gabi, Fabi, Roberta, Carol, Camila Brait, Dani Lins e Bia, essa um pouco menos. Leve vantagem para o Rio.

Vantagem também na classificação. Atual campeão brasileiro o Rio é favorito mesmo jogando fora de casa.

Só que Osasco e Rio normalmente não se define apenas na bola. O emocional acaba sendo decisivo.

Dos árbitros, fracos por natureza, a gente espera que tenham pelo menos coragem no aspecto disciplinar e que errem o menos possível não interferindo diretamente no resultado do clássico com aconteceu na derrota de Osasco para o Praia em Uberlândia.

Hoje mais um capítulo será escrito.