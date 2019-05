Portas fechadas para Rosamaria no BRASIL

As portas se fecharam para Rosamaria no BRASIL.

O blog apurou que são remotas as possibilidades dela continuar jogando no país. Quase zero.

O Praia não ficou com a jogadora. Até onde o blog chegou, Rosamaria teria despertado interesse de Osasco, mas a proposta apresentada, acima de R$ 1 milhão, é fora dos padrões do clube paulista.

O Minas optou em manter Bruna Honório.

O Rio idem, já está fechado e não cogitou, ou seja, dos grandes só sobraria Barueri que ainda que tivesse interesse, algo que o blog desconhece, também não teria verba.

Empresários estão tentando cavar para Rosa na Itália. Casalmaggiore, Novara e Cuneo seriam as únicas portas de entrada para ela no momento.

Rosa poderia inclusive ter Carli Lloyd novamente como companheira caso a negociação com o Casalmaggiore avance. A levantadora, ex-Praia, está fechada na Itália.