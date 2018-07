Porto Rico se classifica e vôlei feminino conhece as 12 seleções da Olimpíada

A última vaga para os jogos olímpicos é da seleção de Porto Rico.

Em San Juan, as porto-riquenhas derrotaram a Colômbia por 3 a 0 e carimbaram o passaporte para o Rio de Janeiro.

Itália, Holanda, Coreia e Japão ficaram com as vagas do pré-olímpico mundial que foi jogado em Tóquio.

As 12 seleções são: BRASIL, China, Sérvia, Estados Unidos, Rússia, Itália, Holanda, Coreia, Japão, Argentina, Camarões e Porto Rico.

Argentina, Porto Rico e Camarões vão jogar a Olimpíada pela primeira vez.

8 das 12 seleções que estiveram em Londres vão jogar no Rio. A Holanda volta após 20 anos e o quinto lugar em Atlanta.