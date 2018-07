Praia acerta com Amanda e depende de oposta para fechar elenco

Amanda é o novo reforço do Praia. O blog apurou que a jogadora está acertada com o time mineiro.

Ela deixa o ‘penetra’ Brasília.

Amanda é a quarta contratação do clube para a temporada 2017/18. O Praia, diferente do que afirmam, já fechou com Fernanda Garay.

A líbero Suellen e a levantadora Ananda também já estão confirmadas.

Paulo Coco, novo técnico, e a diretoria conversam sobre nomes para a posição de oposta.

Não está descartada a possibilidade da chegada de uma estrangeira. Outra ponteira ainda pode desembarcar em Uberlândia.

Fabiana, Walewska, Claudinha, Ellen, Carla e Natasha renovaram.