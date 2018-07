Praia calcula risco e Daymi se diverte diante de ‘penetra’ passivo

Dá gosto ver em quadra a cubana Daymi Ramirez.

É uma jogadora rara, inteligente, tecnicamente acima da média e peça fundamental no esquema de jogo do Praia Clube.

Muito se fala sobre o comportamento e a maneira de comemorar os pontos da cubana, mas Daymi não muda. E nem deveria, perderia toda a autenticidade.

Funciona como combustível, gostem as adversárias ou não.

Diante do ‘penetra’ Brasília, a cubana marcou 22 pontos, com direito a aula de bloqueio no quarto set. Foi disparada a melhor em quadra.

O Praia arriscou até onde pode.

Ricardo Picinin errou e teve o mérito de arrumar o time. Não começar a partida com Claudinha custou caro e a derrota no primeiro set. Nada contra Ju Carrijo, pelo contrário, é uma boa levantadora, de futuro e que será útil ao Praia na Superliga.

Picinin no entanto enxergou cedo o dia ruim da norte-americana Klineman e fez entrar Pri Daroit. Entrou e não saiu mais com inteira justiça. Priscila é outra que tem potencial e precisa de sequência de jogo.

Brasília não pode se lamentar e deve lamber os beiços pelo ter vencido o primeiro set com a colaboração de Picinin. Depois aceitou a derrota com passividade.

O próprio técnico, o competente Manu Arnout, disse que não estava nos planos vencer o Praia Clube.

Declaração corajosa, verdadeira e de quem conhece as limitações da equipe que treina.