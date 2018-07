Praia Clube fez bem a lição de casa

Era preciso mudar. Elenco e principalmente a postura. O Praia mudou. Parece ter aprendido a lição e a filosofia indica ser outra.

Decidiu jogar limpo, aberto e usando sempre a verdade. Ponto para aqueles que sobreviveram e continuam comandando o esporte do clube.

Dessa vez, diferente do passado, o Praia se calou, não desmentiu os fatos e confirmou o que o blog havia bancado desde o mês passado.

Nicole Fawcett estaria chegando para reforçar o time.

Dito e feito. Através da assessoria de imprensa, o Praia anunciou oficialmente a chegada da jogadora norte-americana.

Se Nicole irá resolver os problemas e acabar de vez com o jejum de títulos só o tempo poderá dizer.

Uma coisa é certa. Não dá para jogar nas costas dela toda a responsabilidade. Nicole será mais uma em quadra.

O investimento não foi pequeno. O Praia vai pagar algo em torno de US$ 300 mil, isso sem contar com a taxa de transferência.

É uma boa aposta. Existiam no mercado certamente opostas de maior qualidade, mas bem mais caras.

Para o Praia dar certo porém será preciso muito mais do que Nicole derrubar as bolas no chão. No papel, Paulo Coco tem um dia de primeira linha e para muitos, não para o nobre escriba, é o favorito.

Mudança radical com 7 contratações. Fernanda Garay é a única com o mesmo peso de Nicole.

As demais chegam para brigar. Casos de Amanda, que terá que mostrar muita bola e será cobrada ao extremo, Andreia e Ananda.

Fazer todas que chegam e aquelas que ficaram renderem o máximo e estarem 100% fisicamente do início ao fim será o grande desafio do futuro treinador.

A líbero Suelen é outra que terá papel fundamental no processo de fazer o Praia andar.

Fora de quadra já andou.