O blog crava: Paulo Coco continua como técnico do Praia independentemente do resultado na final contra o Rio. O treinador já acertou com os dirigentes do clube mineiro para a temporada 2018/19.

As boas notícias para o associado do clube não ficam apenas na renovação de Paulo Coco.

Fernanda Garay, fora da seleção, está apalavrada com o Praia. A permanência dela é dada como certa.