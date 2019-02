Praia Clube responde à altura, oposta faz diferença e freia reação de Osasco

O Praia Clube não teve tempo de assimilar a derrota para o Minas.

A temporada tem sido assim e a preocupação, além do desgaste emocional e físico, era saber como o time reagiria após a perda do Sul-Americano. E nesse caso, nada melhor do que enfrentar um dos grandes, Osasco, em ascensão e que vinha de vitória contra o Rio.

Melhor do que vencer, foi convencer.

O Praia Clube se recuperou com estilo, mostrou equilíbrio, anulou Hooker e ganhou por 3 a 1. Resultado que começou a ser construído após virar o primeiro set depois de estar perdendo por 23 a 21. Foi o ponto crucial para sair com os 3 pontos e devolver a confiança ao grupo.

Vantagem essa que fez o Praia engrenar na partida, jogar mais leve e desenvolver seu jogo naturalmente.

Destaque para Nicole Fawcett que fez 25 pontos, contra 12 de Hooker, que não foi nem sombra daquela oposta insinuante que acabou com o Rio.

Sem passe, Claudinha, voltando bem, não pode usar as centrais, outro diferencial. Carol, a que menos pontuou pelo Praia, fez 10, mais do que as 3 usadas por Osasco juntas, somando os 4 sets.

Osasco ainda continua dependendo de seus próprios resultados para ser quinto colocado. Se vai ser interessante ser quinto ou não, dependerá do que acontecerá dia 12 quando jogarão Barueri x Praia Clube.

O Praia sai fortalecido de cabeça e com reais possibilidades de ser primeiro. Para tanto, será necessário ganhar do Minas e do Rio.