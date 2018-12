Praia Clube vence em ritmo de treino, Michelle como titular e Rosamaria (ainda) no banco.

Pelo visto, Paulo Coco, não estava brincando no BRASIL quando decidiu barrar Rosamaria e efetivar Michelle entre as titulares no Praia Clube.

Na estreia do mundial, o técnico manteve o time que jogou as últimas partidas da Superliga. É verdade que o adversário mais parecia o São Caetano da Tailândia.

O esforçado Chonburi não serve como parâmetro.

Vitória sem sustos por 3 a 0 que não foi suficiente para provar a recuperação física de Carol e Fernanda Garay. Foi bom para que as duas ganhassem confiança e ritmo de jogo.

Ambas serão imprescindíveis quando a coisa apertar.

Aliás, é aí também Michelle terá que responder. E não vai demorar muito. Para o Praia, diferente do Minas, as dificuldades irão aumentar gradativamente até chegar ao jogo contra o Eczacibasi.

Se Michelle resistir, Rosamaria não volta nunca mais.