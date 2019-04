Praia encaminha retorno de Claudinha e Carli Lloyd volta à Itália

A levantadora Claudinha pode estar voltando ao Praia Clube.

As partes dão como certa a negociação.

Osasco contratou Roberta, ex-Rio, o que facilitou a transação já que as duas trabalham com a mesma empresária. Típica transação casada.

O retorno dela implica na saída de Carli Lloyd.

O blog apurou que a jogadora norte-americana tem propostas do Monza e do Casalmaggiore. Lloyd, que jogou pelo clube entre 2015 e 2017, era uma das apostas do técnico Paulo Coco.