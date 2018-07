Praia fora e do lado do Rio

Acabo de receber uma mensagem de André Lélis.

O gerente do Praia Clube pede educadamente espaço e resolve se pronunciar sobre o post de hoje cedo.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/crise-na-europa-pode-mudar-ranking-feminino-rio-e-contra/

Lélis afirma categoricamente que o Praia está satisfeito e é a favor do modelo atual que limita apenas duas jogadoras de 7 pontos por equipe. Em outras palavras, o clube mineiro é contra eventuais mudanças e está do lado do Rio de Janeiro.

Então tá.

Registro feito como manda o jornalismo.