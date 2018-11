Praia, invicto, se despede com Michelle em quadra e Rosa no banco.

Ela foi contratada para ser titular. Veio do Minas com status e indicada por Paulo Coco.

Só que bastaram 5 jogos para as coisas mudarem no Praia Clube, tempo suficiente para o treinador barrar Rosamaria e efetivar Michelle como titular. Se o técnico terá coragem de manter essa formação para o mundial é outra questão.

Contra o São Caetano foi assim. Novo 3 a 0 e Michelle em quadra.

Paulo Coco se agarra a meritocracia, termo da moda, para justificar a permanência dela no time. Rosa começou a perder espaço desde que foi substituída na sofrida vitória contra Curitiba por 3 a 2. Foi banco diante do ‘penetra’ Brasília e viu novamente da reserva o Praia bater São Caetano.

Situação desconfortável para quem desembarcou em Uberlândia como um dos principais reforços do clube para a temporada 2018/19.

Michelle não.

Após passagem sem brilho pelo Fluminense, chegou para ser mais uma. Hoje é mais que isso. A presença dela em quadra deu mais segurança ao Praia no quesito passe. Michelle não tem o mesmo poderio de ataque de Rosa, mas dá mais equilíbrio ao time.

É bem verdade que os últimos adversários não assustam ninguém. Em todo caso, será assim, com Rosa no banco, que o Praia viajará para a China onde na semana que vem disputará o mundial de clubes pela primeira vez na história.

Do outro lado do mundo, onde as coisas serão literalmente diferente, Michelle terá que se virar para sobreviver.